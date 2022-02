Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr Hen un her wegen Oosterfüers

In'n Bezirk Altna, dor gifft dat Striet wegen de traditschonellen Blankneser Oosterfüers. De Grönen un de CDU wüllt jem behollen un hebbt dorto en Andrag stellt. So hebbt dat de Altnaer Grönen per Twitter künnig maakt. Dat schull denn scharpere Regeln för de Sekerheit geven, un wat de veer groten Füers angeiht, dor müss dat Lüüd geven, de kloor dorför verantwortlich sünd. Man de Füerboers sünd dorgegen - ok nadem dat se mehrmals mit de Böverste vun't Bezirksamt, Stefanie von Berg, snackt hebbt. // Stand: 09.02., Klock 09:30

