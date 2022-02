Stand: 08.02.2022 09:30 Uhr Biden un Scholz

Eens in den Ukraine Striet: Dat sünd sik US-Präsident Joe Biden un Bunnskanzler Olaf Scholz un dat hebbt se güstern in Washington ok wiest. Dat weer en bannig groten Fehler, wenn de Russen in de Ukraine inmarscheren wörrn. US-Präsident Biden sä, wenn dat passeer, weer dat vörbi mit de Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Bunnskanzler Olaf Scholz hett dat apen laten un blots allgemeen vun Sankschonen snackt. //Stand 08.02.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2022 | 10:15 Uhr