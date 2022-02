Stand: 08.02.2022 09:30 Uhr Baerbock in de Ukraine

De Bunnsbutenministersch Annalena Baerbock, de is na de Oostukraine reist. Se will sik dor sülvst en Bild vun de Laag maken. Dor is jo de Front twüschen de ukrain’schen Regerenstruppen un de, de för Russland kämpfen doot. Baerbock will mit de Minschen snacken, de dor leevt. Dat Fredenafkamen för de Region, dat liggt op Ies. De Ukraine un Russland, de smieten jeder de anner Siet vör, dat de gegen dat Afkamen verstöten dä. //Stand 08.02.2022 Kl. 9:30

