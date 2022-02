Stand: 08.02.2022 09:30 Uhr Aftheken dörvt impen

Geiht, aver warrt nich maakt: Vun vundaag af an dörvt ok Aftheken gegen Corona impen, man blots en poor maakt dat ok. Negen Hamborger Aftheken hebbt en Andraag dorför bi de Soziaalbehöörd stellt. Mag ween, dat dat noch mehr warrt, wenn bald de Dootimpstoff Novavax kümmt. //Stand 08.02.2022 Kl. 9:30

