Stand: 08.02.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Anstieg vun de Coronatahlen, de is bunnswiet bummelig so hooch as in de verleden Week. Siet güstern hebbt se meist 170.000 ne’e Fäll tellt. Dat sünd rund 7.000 mehr as an’n Dingsdag een Week vöraff. De Inzidenz is op 1.440 hoochklattert. Siet güstern sünd 177 Minschen an oder mit Corona storven. // Stand 08.02.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2022 | 10:15 Uhr