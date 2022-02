Stand: 08.02.2022 09:30 Uhr Plastik in de See

Dat in de See ümmer mehr Plastik rinkümmt, dat is bekannt. Man nu gifft dat en ne’e Studie vun dat Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Dor steiht binnen, dat dat bannig mehr worrn un richtig leeg is. Forschers hebbt bi meist negentig Perzent vun Deerten, de se ünnersöcht hebbt, Resten vun Plastik funnen. De Müll blifft an Korallen hangen un nümmt jüm den Suerstoff weg. Annere Deerten freet den Müll un verhunnert mit vullen Buuk. //Stand 08.02.2022 Kl. 9:30

