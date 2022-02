Stand: 08.02.2022 09:30 Uhr Hamborg-Berlin

Fre‘e Fohrt för all, de na Berlin wüllt! De Streek Hamborg-Berlin is repareert un se sünd dormit sogor een Dag fröher fardig worrn as plaant. Op de Streek harr dat en Brand geven un Kabelasch weer twee gahn. Töög vun Hamborg na Berlin müssen woanners lang un dat hett denn ok länger duert. //Stand 08.02.2022 Kl. 9:30

