Krögers gegen Corona-Regeln

De Krögers in Hamborg, de hebbt so langsam keen Geduld mehr. Anners as Sleswig-Holsteen blifft Hamborg jo ümmer noch streng bi de Corona-Regeln. De Branchenverband Dehoga, de will dat dormit nu Sluss is un se 2G plus för en Besöök in’t Restaurang afschaffen doot. Un an’n Ingang vun de Grote Freiheit op St. Pauli, dor hebbt Krögers dorgegen protesteert, dat se al avends Klock ölven dicht maken mööt. //Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

