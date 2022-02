Stand: 07.02.2022 09:30 Uhr Corona Tahlen

De Corona-Inzidenz in Düütschland, de is so hooch as noch nienich dorvör. Se liggt bi 1.400. Siet güstern hebbt de Gesundheitsämters mehr as 95.000 ne’e Infektschonen mellt. 49 Minschen sünd bavento in‘n Tosamenhang mit Corona storven. //Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.02.2022 | 10:15 Uhr