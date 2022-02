Stand: 07.02.2022 09:30 Uhr Striet wegen Ukraine

Düütschland blifft dorbi un will keen Wapen na de Ukraine hinlevern. Dat hett Bunnskanzler Olaf Scholz güstern Avend in’n „Bericht aus Berlin“ in’t Eerste noch mal kloor seggt. Vundaag is Olaf Scholz dat eertse Maal vun Amts wegen bi US-Präsident Joe Biden. Em warrt vörsmeten, dat he sik in’n Ukraine-Striet betnu eher torüüchholen hett un bang weer, Russland dullere Strafen antodrohen. //Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

