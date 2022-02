Stand: 07.02.2022 09:30 Uhr Glatte Straten un Hoochwater

Wokeen hüüt fröh mit dat Auto in Sleswig-Holsteen ünnerwegens is, de mutt oppassen: Dor hett dat al Masse an Unfäll geven, wiel de Straten glatt sünd. Twee Bunnsstraten in’n Kreis Sebarg hebbt se dorüm al dicht maakt. Un bi uns in Hamborg gifft dat Hoochwater: Bet to twee Meter över dat middlere Hoochwater. // Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

