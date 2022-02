Stand: 07.02.2022 09:30 Uhr Perzess wegen Angreep

Vör dat Hamborger Landgericht geiht vundaag en Perzess wieder, bi den dat üm en Angreep mit Mess, Kerzenstänner un Hamer geiht. De Verdedigen un de Staatsafkaatschop, de wüllt jümehre Plädoyers holen. Mag ween, dat dat achteran ok glieks dat Uurdeel geven deit. Vör Gericht steiht en jungen Mann, de verleden Summer sien Levenspartnerin angrepen hett. Se is dorbi swoor to Schaden kamen. //Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

