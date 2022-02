Stand: 07.02.2022 09:30 Uhr Football

Wat de Spannung angeiht, dor is de Twete Footballbunnsliga graad Eerste Liga: Twüschen den eersten un den sössten Platz, dor gifft dat blots twee Punkten Ünnerscheed. De HSV is na dat fief to null in Darmstadt as Veerter meernmang. Un in de Sündagsspelen vun de Bunnsliga, dor hett de Vfl Wolfsburg gegen Greuther Fürth mit veer to een wunnen. Borussia Dortmund hett gegen Bayer Leverkusen mit twee to fief verloren. //Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

