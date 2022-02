Stand: 07.02.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt Vörmiddag gifft dat Wulken, aver ok de Sünn kiekt länger mal dörch. Övern Dag kaamt noch en poor Wulken dorto un dor kann ok wat daalkamen. Dat Ganze bi bet to negen graad. Opstunns meet wi bi ju in Bardörp dree Graad. De Wind weit middeldull bet frisch ut Noordwest mit starke störm’sche Böen. To’n Avend wat dat weniger. De Elv steiht en beten höger. Morgen kriggt wi dichte Wulken, lockert meist gor nich op. Af un to kümmt en Schuer daal oder en beten Spütterregen. Wi kriegt bet to ölven Graad. // Stand 07.02.2022 Kl. 9:30

