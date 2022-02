Stand: 04.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Elvbrüch blifft dicht

De Freehaven-Elvbrüch blifft eerstmal sparrt, nadem dor letzt en Binnenschipp gegenknallt is. Dat is Maandag künnig maakt worrn. Verleden Wekenenn harr sik dat Schipp dor bi’n Stoorm ünner de Elvbrüch fastsett. De Brüch sülvst hett dor dull bi Schaden nahmen. So as dat utsüht is de Kaptein woll duun ween. Dordör, dat de Brüch nu dicht is, mööt de Auto- un Lastwagenfohrers to’n Deel kilometerlange Ümweeg in Koop nehmen.

