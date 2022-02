Stand: 04.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Mit’e Luca-App is’t vörbi

Dat wöör't eerstmal mit de Luca-App: So as de Senaat Dingsdag düsse Week see, mutt een de App af vundaag ok in Hamborg nich mehr bruken. De Kuntakten warrt nich mehr nakeken, denn de Sundheitsämter bruukt de Daten al lang nich mehr - so as to’n Bispeel bi Krögers un Weertslüüd. Dor gellt aver na wie vör de 2G plus- un in’n Eenzelhannel dor gellt, so as nu ok, de 2G-Regel.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 05.02.2022, Kl. 9:30

