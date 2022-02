Stand: 04.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Alarm an School weer verkehrt

Ok Dingsdag düsse Week is dat ween, wo en verkehrte Amok-Alarm an de Otto-Hahn-School in Jenfeld en groten Insatz utlööst hett. Minnstens föfftig Peterwagens, bavento denn noch Füerwehr un Rettungsdeensten sünd na de Stadtdeelschool henkamen - een Polizeihubschrauber flöög över dat Flach siene Runnen. En Autofohrer harr vun en jungen Minschen snackt, de en Waap bi sik harr. Beamte hebbt dorophen denn all Rüüm dörsöcht, man funnen hebbt se nix. Laat an’n Namiddag dröffen denn hunnerte Schölerinnen, Schölers un Scholmeesters wedder na buten.

