Düsse Week: To wenig Lüüd för to veel Fäll

In Hamborg warrt vele Sexualstraafdelikten över Maanden henweg nich nagahn. Dat is Middeweken düsse Week an’t Licht kamen. So as de NDR wies worrn is, sünd de Beamtinnen un Beamten vun den Speziaaltrupp, de bi’t LKA tostännig is, so överlast, dat veel wat liggen blifft. De Pressesteed vun’e Polizei snackt vun 115 Fäll, de jüst op Ies liggen doot. Dree ne’e Arbeitsplätz schüllt dor denn af April Luft bringen.

