Stand: 04.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Mehr Staus as vörher

Op Hamborgs Autobahnen sünd de Staus länger as vör de Corona-Tiet. Dat hett de ADAC Dunnersdag düsse Week künnig maakt. De Automobil-Club tell in’t verleden Johr 31.800 Stau-Kilometer. Vör de Pandemie sünd dat 1.500 Kilometer weniger ween. Grund för de velen Staus sünd vör allen Dingen de Bosteden in Hamborg.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 05.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.02.2022 | 09:30 Uhr