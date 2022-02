Stand: 04.02.2022 09:30 Uhr Olympia geiht los

Vundaag gaht de Olympischen Winterspele in Peking los. De Fier dorto is hüüt Middag. Un wegen de Corona-Pandemie gellt dor strenge Regeln. Man Gastgever China warrt in’e Welt bannig dull bekrittelt vör allen Dingen wegen dat Verstötten gegen Minschenrechten. Länner so as de USA, Grootbritannien un Australien wüllt bi Olympia tominnst op’e diplomaatschen Siet nich mitmaken.

