Stand: 04.02.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Wat de ne‘en Fäll angeiht, wo een sik mit dat Corona-Virus ansteken hett, dor sünd de Tahlen in Düütschland ok vundaag wedder so hooch as noch nie nich tovör. Dat Robert-Koch-Institut snackt vun meist 249.000 Lüüd, de sik nee ansteken hebbt. De Inzidenz liggt nu bi knapp 1.350. In Hamborg verdeelt sik dat Virus ünner de Kinner un jungen Lüüd schiens nich mehr ganz so gau. Hier staht opstunns 12.000 Fäll to Poppier - verleden Week harrn sik de Tahlen bi de Schölers noch op 10.000 verdubbelt.

Stand: 04.02.2022, Kl. 9:30

