Uttuusch mit Telegram

Dat geiht üm dat Löschen vun Hassnarichten, illegale Saken, de schreven warrt un sonöömte Feindeslisten: De Kortnarichtendeenst Telegram will, so as dat utsüht, woll doch mit de düütschen Behöörden tohooparbeiden. Tominnst gifft dat nu dat eerste Mal en direkten Kuntakt to de Firma, de den Deenst bedrieven un in Dubai sitten deit. Dat see dat Bunnsbinnenminsterium to dat Redakschoonsnettwark Düütschland. Bi Telegram kennt een dat al, dat de Deenst vun Lüüd bruukt warrt, de dor denn de Corona-Politik bekritteln doot.

