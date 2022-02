Stand: 04.02.2022 09:30 Uhr Frachter vör Wangerooge wedder free

In’n tweten Anloop hett dat denn klappt: Dat Containerschipp, wat vör de Noordseeinsel Wangerooge op Grund lopen is, dat is nu wedder free. Twee grote un söss lüttere Slepers hebbt dat mit dat oplopen Water schafft, de „Mumbai Maersk“ ut dat Watt ruttotrecken. Hüüt Middag schall de Frachter nu in Bremerhoben ankamen.

// Stand: 04.02.2022, Kl. 9:30

