Stand: 04.02.2022 09:30 Uhr Keerl versöcht Överfall

De Bedriever vun en Kiosk hett in Farmsen-Berne en Roovöverfall afwehrt: As em en Keerl mit en Pistool bang möök, dor he he dat aflehnt, de Kass open to maken, see de Polizei. In en lütten Momang, de för em günstig weer, dor hett de Mann vun’n Kiosk den Unbekannten Peperspray in’e Ogen sprütt, de dorophen denn weglopen is.

