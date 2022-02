Stand: 03.02.2022 09:30 Uhr Düütsche Olympia-Fahnendregers

Grote Freid bi Wintersport-Fans: Morgen warrt dat Startteken för de Olymp‘schen Winterspelen in Peking geven. Nu steiht ok fast, wat för Sportslüüd de düütsche Fahn bi de grote Anfangsfier dregen warrt: Claudia Pechstein un Francesco Friedrich. Pechstein hett al fiefmal bi’t Ieslopen de Goldmedallje bi de Olymp’schen Spelen wunnen. Friedrich is Rekord-Weltmeister un hett tweemal Olympiagold bi’t Bobfohren wunnen. / Stand: 03.02.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.02.2022 | 09:30 Uhr