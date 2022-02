Stand: 03.02.2022 09:30 Uhr Coronaregeln in Hamborg

Schall ok Hamborg de Coronaregeln lockern – so as Däänmark dat jüst daan hett? In de Börgerschop harrn se sik güstern teemlich in de Wull. SPD, Grönen un ok de CDU ut de Oppositschoon meent, dat weer noch to fröh, de Oplagen wedder trüchtonehmen. De AfD op de anner Siet will op leefst stantepee seggen: De Regeln gellt nu all nich mehr. De Linke is dorför, dat jeedeen ok wieder PCR-Tests maken kann. Un de Afornte vun de FDP Anna von Treuenfels will dat de Oplagen lockert warrt, tominnst in’n Eenzelhannel un in de Gastronomie. / Stand: 03.02.2022, Klock 9:30

