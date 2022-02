Stand: 03.02.2022 09:30 Uhr Coronatallen

Dat Robert-Koch-Institut mellt vunmorgen goot 236.000 ne’e Coronainfekschonen in Düütschland. De Inzidenz klattert op 1.283. Ok wenn de Tallen jüst so hooch sünd, see Bunnsjustizminister Marco Buschmann, een kunn dor bald över snacken, wat för Regeln se in Düütschland lockern köönt. Wenn de Gefohr för de Sellschop nich mehr so hooch is, denn mööt ok de Oplangen wedder trüchnahmen warrn, meen de FDP-Politiker. / Stand: 03.02.2022, Klock 9:30

