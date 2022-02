Stand: 03.02.2022 09:30 Uhr Scholz will na Moskau reisen

Bunnskanzler Olaf Scholz will bald persönlich mit den russ’schen Präsident Wladimir Putin över den Striet mit de Ukraine snacken. Dat see he güstern Avend in’t ZDF. He meen, de Laag an de Grenz twüschen Russland un de Ukraine weer böös keddelig. Schull Russland angriepen, denn harr dat en hogen Pries, stell Scholz rut. Wannehr he nipp un nau na Moskau henreisen will, dat see he noch nich. / Stand: 03.02.2022, Klock 9:30

