Stand: 03.02.2022 09:30 Uhr Hamborg kriggt Novavax

Enn vun’n Maand schall in Hamborg de eerste Part vun dat ne’e Corona-Impmiddel Novavax ankamen. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat jeedeen, de dat geern much, dat Vakzin ok foorts kriegen kann. Anners as Biontech un Moderna is Novavax en Protein-Impmiddel. Tolaten is dat för Lüüd vunaf 18 Johr. Üm as vull impt to gellen, sünd twee Sprütten nödig mit Afstand vun dree Weken. / Stand: 03.02.2022, Klock 9:30

