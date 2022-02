Stand: 03.02.2022 09:30 Uhr 3G-Kontollen in Bus un Bahn

In Bussen un Bahnen in’n Noorden wüllt se dor vundaag en scharp Oog op hebben, wat jeedeen sik an de 3G-Regeln holen deit – ok in Hamborg. Fohrgäst mööt en Nawies dorbi hebben, dat se impt sünd, Corona al achter sik hebbt oder se mööt en negativen Test vörleggen könen. De Kontrollören kiekt dor ok op, wat de Lüüd en FFP2-Mask dregen doot. / Stand: 03.02.2022, Klock 9:30

