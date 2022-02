Stand: 02.02.2022 09:30 Uhr Geld för Hamborgs Schölers

Hamborg will dat wat de Schölers noch nich lehrt hebbt opfangen. Dorför nimmt de Stadt Geld in en tweestellig Millionenhöögde in de Hand. Ünner anner'n will de Schoolbehöörd, dat nu 20 Psychologen extra de Schölers mit jemehrn Raat to Siet staht. Corona un dat Dichtmaken vun de Scholen hett düütlich wat na sik trocken, sä Senater Ties Rabe. Hamborg un de Bund hollt 34 Millionen Euro för Hamborgs Schölers praat. //Stand 02.02.2022, Kl. 9:30

