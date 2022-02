Stand: 02.02.2022 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Dat Robert-Koch-Institut mellt ok vundaag wedder Hööchstweerten bi de Corona-Tallen. De Inzidenz is nu op 1.228 ropgahn. De Sundheitsämters hebbt an een Dag 208.500 ne’e Fäll tellt. Op de Intensivstatschonen in Hamborg is de Situatschoon nich veel anners worrn. Dor liegt opstunns 74 Corona-Patienten. // Stand 02.02.2022, Kl. 9:30

