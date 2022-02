Stand: 02.02.2022 09:30 Uhr Weg mit de Luca-App

Ok in Hamborg is nu bald Sluss mit de Luca-App un dat Utfüllen vun Formularen för de Kuntaktdaten. Vunaf Sünnavend an mööt se düsse Daten bi Veranstaltens un in Restaurants nich mehr insammeln. To't Wekenenn warrt de Corona-Verornen in düsse Richt hen ännert. Dat hett en Spreker vun den Senaat kund doon. // Stand 02.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.02.2022 | 09:30 Uhr