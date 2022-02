Stand: 02.02.2022 09:30 Uhr Impgegners un de Holocaust

In Hamborg geiht de Justiz woll jümmer mehr dorgegen an, wenn bi de Corona-Protesten wat wiest oder seggt warrt, wat den Holocaust relativeren deit. Dat gifft dor Lüüd, de dreegt gele Steerns, dor steiht „Ungeimpft“ op. Wat de Generaalstaatsanwaltschop Hamborg seggt, is sowat straafbor, sä en Spreker vun dat Redakschoonsnettwark Düütschland. //Stand 02.02.2022, Kl. 9:30

