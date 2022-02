Stand: 02.02.2022 09:30 Uhr Stütt bi Energiekosten

De Energie-Priesen warrt jümmer höger. Dorüm will de Bunnsregeren vundaag en Heizkostentoschuss op den Weg bringen. Den süllt Lüüd kriegen, de Wahngeld oder Bafög kriegt un Minschen de in de Utbillen stickt un Anrecht op Bihölp hebbt. Plaant is, dat jem eenmal 135 Euro betahlt warrt. // Stand 02.02.2022, Kl. 9:30

