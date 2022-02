Stand: 02.02.2022 09:30 Uhr Boarbeiden op de Elvchaussee

Dor, wo se op de Elvchaussee an't Boen sünd, dor warrt sik vundaag wat ännern. Dat Flach twüschen de Parkstraat un de Eichendorffstraat is in de Week vun morrns Klock negen bet Klock fief an'n Nameddag sparrt. Den Rest vun ‘n Dag un an de Wekenennen, kann een dor jümmer noch in'n Wessel mal in de een un mal in de anner Richt langsfohren. Man Anwahners un Toleverers kaamt jümmer noch na de Grundstücken hen. // Stand 02.02.2022, Kl. 9:30

