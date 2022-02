Stand: 01.02.2022 09:30 Uhr Na de Schöten op Polizisten

Düsse Fall hett güstern Minschen in ganz Düütschland schockt. In Rhienland-Pfalz hebbt se bi en normale Verkehrskuntrull twee Gendarms dootschaten. De Polizei hett an'n Avend twee Verdächtige in Sulzbach, dat is in't Saarland, fastnahmen. En Richter sall vundaag entscheden, wat se in Ünnersökenshaft kaamt. Man mehr weet een över dat, wat dor passeert is opstunns noch nich. //Stand 01.02.2022, Kl. 9:30

