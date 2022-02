Stand: 01.02.2022 09:30 Uhr Enigen bi Airbus un IG -Metall?

Erfolg bi't Verhanneln twüschen Airbus un de IG Metall: Airbus will wat vun sien zivilen Deel utgledern. Man dor wehrt sik de Warkschop dorgegen. Nu süht dat so ut, as weern se sik eens worrn. Klock teihn wüllt se mehr dorto seggen. De Streiks, mit de se bi Airbus droht hebbt, warrt dat denn woll nich mehr geven. //Stand 01.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.02.2022 | 09:30 Uhr