Tweie Brüch

Twee Kapteins, de duun ween sünd – tweemal knallt en Schipp gegen en Brüch op de Elv. Na dat Stormwekenenn seggt de Waterschutzpolizei, dat is al dull, dat sowat so kort achter'nanner passeert. De Freehaven-Elvbrüch is na den Unfall eerstmal sparrt. De Dregers hebbt sik vertrocken. Woans un wann se dat wedder heel maken köönt, dat weet se noch nich. // Stand 01.02.2022, Kl. 9:30

