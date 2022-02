Stand: 01.02.2022 09:30 Uhr EU-Impnawies

Reisen ahn en Booster-Impen, dat warrt in de EU in Tokunft düütlich wat sworer. De EU-Impnawiesen gellt vun hüüt op an blots noch för rund negen Maand. Is de Frist aflopen, denn warrt de Minschen ahn en Booster-Sprütt as Lüüd ansehn, de gor nich impt sünd. Dat bedüüdt: Bi Reisen in de EU bruukt se en aktuellen negativen Test oder mööt in Quarantään. // Stand 01.02.2022, Kl. 9:30

