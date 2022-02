Stand: 01.02.2022 09:30 Uhr Utbillen in de Pleet

In Hamborg entscheedt sik jümmer mehr junge Minschen för en Utbillen in de Pleeg. Dörch dat Tosamenleggen vun de Utbillen för Kranken- un Olenpleeg, is dat Interesse doran sogor noch grötter worrn, seggt de Senaat. Allens in allen maakt dor rund 1.600 Minschen in't Johr jemehr Utbillen. Man dor breekt ok dörtig Perzent dorvun de Utbillen wedder af. // Stand 01.02.2022, Kl. 9:30

