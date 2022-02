Stand: 01.02.2022 09:30 Uhr Perzess gegen Drach

In Köln geiht vundaag de Perzess gegen Thomas Drach los. De hett in de negentiger Johrn Jan-Philipp Reemtsma kidnappt. Nu smitt em de Staatsanwaltschop veer Överfäll op Geldtransporters vör un will, dat de 61-Johrige in Sekernsverwohren kümmt. In Hamborg harrn se Drach domals to veerteihn Johr Kaschott veruurdeelt, wieldat he Reemtsma versleppt hett. // Stand 01.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.02.2022 | 09:30 Uhr