Stand: 01.02.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn ji ne’e Gummistevel hebbt, denn köönt ji de vunnameddag goot utföhren. Dat warrt vundaag noch düchtig pladdern. De Wulken sünd ja al dor un de Temperaturen schafft dat noch op bet to acht Graad.

Morgen wesselt sik Sünn un Wulken af, later kaamt enkelte Flagen bi bet to acht Graad dorto. Un de Wind maakt denn jedeen Frisur toschannen. // Stand: 01.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.02.2022 | 09:30 Uhr