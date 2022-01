Polizisten bi Verkehrskontroll dootschaten

In Rheinland-Pfalz sünd hüüt fröh twee Polizisten dootschaten worrn. De Beamten weern op Streife un wullen en Auto kontrolleern. Denn is schaten worrn - wat dor nipp un nau passeert is, lett sik noch nich seggen. Na den, de dat daan hett un na em sien Auto, dor sünd se nu in'n Landkreis Kusel an't Fahnden. // Stand: 31.01., Klock 09:30