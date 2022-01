Raat slaan över Ukraine-Konflikt

De Böversten vun de SPD snackt hüüt över den Ukraine-Konflikt un doröver, woans man in disse Saak mit Russland ümgahn kunn. Co-Partei-Baas Lars Klingbeil, de hett in't ZDF nochmal ünnerstreken, dat he gegen dat Levern vun Wapens an de Ukraine is. Sowat wörr na siene Menen en verkehrt Signaal setten un womööglich en Döör opstöten, de man denn nich wedder tokreeg. Klingbeil seggt, en Krieg müss mit diplomaatsche Middel verhinnert warrn. // Stand: 31.01., Klock 09:30