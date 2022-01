Elvtunnel warrt generaalöverhaalt

De Elvtunnel is mal wedder fällig för en groot Saneern, un hüüt geiht dat los. Jeedeen vun de dree ölleren Röhren warrt veer Weken lang dichtmaakt, un dat naenanner. Se kriegt in disse Tiet ünner annern LEDs inboot, de wenig Stroom verbruken doot. För den Verkehr blievt in de ganze Tiet jümmer dree Röhren free, mit tosamen söss Fohrstriepens. // Stand: 31.01., Klock 09:30