NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Vörmiddag bringt dicke Wulken mit Regen oder Sneeregen, an’n Avend kann dat ok mal noch oplockern – bi bet to veer Graad. Nu (Klock negen) is op Finkwarder een Graad över null. Morgen geiht dat mit Sneeregen los un denn warrt dor Regen ut – bi bet to söven Graad. // Stand: 31.01., Klock 09:30