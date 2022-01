Stand: 28.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Depermaken vun’e Elv is fardig

Twintig Johr hett dat duert un hebbt Politik un Weertschop dor op töövt, nu sünd se ok vun Amts wegen her mit dör mit dat Depermaken vun’e Elv. Maandag düsse Week hebbt Hamborg un de Bunnsregeren de Fohrrönn nu vull un ganz freegeven. Man utbaggert warrn, dat mutt se ok wiederhen ümmer mal wedder, wat denn jedet Johr en dreestelligen Millionenbedrag kösten deit. För Hamborgs Weertschopssenater Michael Westhagemann is dat Depermaken vun’e Elv en Meilensteen. He meen, dat geev so denn alltohoop weniger Dreck, de in’e Luft pust warrt, wenn denn grote Scheep mit mehr Deepgang den Haven anlopen doot.

