Stand: 28.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Havengeboortsdag fallt ut

Dordör, dat de Corona-Laag na wie vör unseker is, hett Hamborg al nu fastleggt: Ok tokamen Maimaand fallt de Havengeboortsdag wedder ut. De Senaat hett Dingsdag düsse Week beslaten, dat so en grote Veranstalten mit Millionen Lüüd, de dor henkamen doot, in’t Fröhjohr nich mööglich is. Man nu warrt aver keken, wat de Havengeboortsdag nich villicht op’n Nasommer hen verleggt warrn kann.

