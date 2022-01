Stand: 28.01.2022 12:00 Uhr Düsse Week: HSV müch mehr Tokiekers

De Vörstand vun’n HSV müch geern, dat 25.000 Fans in’t Volksparkstadion rindröövt. Wegen Corona sünd dat totiets man blots 2.000. Ok bi düsse ne’e Tahl warrt de Plaan, wat de Hygiene un Sekerheit angeiht, rund lopen, meen de ne’e HSV-Vörstand Thomas Wüstefeld Middeweken düsse Week. Mehre Bunnslänner harrn al de Daag vörher seggt, se segen dat nich mehr ganz so streng, wat de Tahl vun’e Tokiekers angahn deit. In Baden-Württembarg köönt nu 6.000, in Bayern 10.000 un in Sachsen-Anhalt köönt goors mehr as 13.000 Fans in’t Stadion rin.

